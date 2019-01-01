В Харькове из-за взрыва фейерверка мужчине оторвало часть руки: 18+

В новогоднюю ночь, 1 января, В Харькове возле жилого дома 34-летний местный житель попытался запустить фейерверк. Однако попытка оказалась неудачной и из-за собственной неосторожности мужчина получил рваные раны лица и ампутацию кисти руки.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место происшествия. Правоохранители выяснили, что эту пиротехнику мужчина приобрел на рынке.

Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.

Смотрите видео с места инцидента в Харькове, где мужчина из-за фейерверка лишился части руки: 18+