В Харькове из-за взрыва фейерверка мужчине оторвало часть руки: 18+
В новогоднюю ночь, 1 января, В Харькове возле жилого дома 34-летний местный житель попытался запустить фейерверк. Однако попытка оказалась неудачной и из-за собственной неосторожности мужчина получил рваные раны лица и ампутацию кисти руки.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.
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По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место происшествия. Правоохранители выяснили, что эту пиротехнику мужчина приобрел на рынке.
Сейчас полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия.
Смотрите видео с места инцидента в Харькове, где мужчина из-за фейерверка лишился части руки: 18+