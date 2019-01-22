В Харькове кадеты провели впечатляющий флешмоб ко Дню Соборности Украины: яркие фото

Около 500 кадетов харьковской Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" приняли участие в флешмобе ко Дню Соборности Украины.

Об этом информирует местное интернет-издание depo Харьков.

Читайте также: В Праге ко Дню Соборности Украины развернули украинские флаги: фото

Так, юноши из 20 областей Украины в преддверии 100-летия со дня провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР прошлись маршем в едином строю, а потом составили слово "Украина".



Яракий флешмоб кадетов

При этом, они держали в руках желтые и синие листы – символ единства и соборности украинского народа. Флешмоб закончился скандированием: "Слава Украине! Героям Слава!".



Флешмоб кадетов в Харькове

Как пояснил начальник кадетского корпуса генерал-майор Алексей Середа, инициатива флешмоба поступило от старшекурсников, которую подхватили и младшие кадеты: "Потренировались всего 2-3 раза и провели этот флешмоб. Считаю, что участие в подобных мероприятиях только будет способствовать воспитанию настоящих патриотов".



Флешмоб кадетов в Харькове

Что известно о Дне Соборности Украины?

Это государственный праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года.