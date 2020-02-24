В Харькове кот с бешенством покусал людей и умер

В жилом районе Харькова бешеный кот покусал сначала свою хозяйку, а затем напал на случайную прохожую. В этой части города ввели срочный карантин.

В южной части Основьяненского района Харькова чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия ввела карантин из-за заболевания домашнего животного бешенством. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Домашний кот укусил свою хозяйку, после этого напал на случайную прохожую. Обе женщины обратились к медикам и сейчас проходят необходимое лечение от возможного заражения.

Кот умер, а лабораторные обследования подтвердили в его крови бешенство.

Сейчас ветеринары совершают обход домов, проводят вакцинацию домашних животных от бешенства.