В Харькове курсант военного вуза продавал наркотики студентам

Харьковский вуз, где готовят военную элиту, попал в эпицентр наркоскандала. Полиция разоблачила сеть наркоторговцев, которые сбывали метамфетамин будущим офицерам.

На самом деле наркосхема в военном институте работала аж 2 года.

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А организовал ее 23-летний курсант, который учился на инженера-механика. Известно, что парень – контрактник, родом из Киевской области.

Насколько я знаю, он пытался перепродать эти наркотические средства каким-то гражданским лицам. Его задержали га территории военного городка. В это время он официально находился в уволнении до утра,

– сказал заместитель начальника Военного института танковых войск Александр Сеньке.

Сбывал наркотики в самом вузе, а среди его клиентов, говорят в полиции, было около десятка курсантов.

В рамках досудебного расследования во время ряда санкционированных обысков у одного из военнослужащих изъяты наркотические средства и оборудование приспособленное к употреблению психотропных веществ. Также выявлены черновые записи с учетом приобретенных и сбытых наркотиков,

– прокомментировал и.о. начальника отдела спецполиции ГУНП в Харьковской области Юрий Бутко.

Руководство института, тем временем, старательно убеждает – еще бы день и задержанный вообще бы не был их курсантом. Они заверили, что 22 мая получили разрешение на отчисление данного военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины, но около 19:00 он был уже задержан.

Следственные действия еще продолжаются, но в рамках открытого уголовного производства – наркоторговцу грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, недавно в Харьковской области суд признал виновным и приговорил к 5 годам лишения свободы 18-летнего жителя области, которого правоохранители задержали за продажу каннабиса и метамфетамина.