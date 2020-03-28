В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: фото, видео

В Харькове произошло ДТП с участием служебного автомобиля полиции, Lexus и Mazda. Пострадали 5 человек, ГБР открыло уголовное производство.

Инцидент произошел вечером 27 марта на перекрестке улицы Бакулина и проспекта Науки, сообщает Depo.Харьков. Госбюро расследований уже открыло уголовное производство по факту дорожной аварии с участием служебного авто полиции.

Ранее На трассе Киев – Одесса фура столкнулась с двумя автобусами: есть жертвы

По информации издания, водитель служебного Mitsubishi Outlander выполнял разворот с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом, когда в него въехал автомобиль Lexus.

После столкновения Lexus влетел в автомобиль Mazda. В результате ДТП госпитализировали 5 человек, в том числе полицейского.

ДТП в Харькове /Фото с места происшествия

В то же время местное издание MYKHARKOV.INFO сообщает, что водитель полицейского Mitsubishi Outlander, вероятно, увидев гонки на проспекте Науки, с включенными световыми сигналами синего цвета начал совершать разворот, чтобы прекратить правонарушение.

В этот момент в него въехал Lexus, водитель которого, вероятно, был третьим гонщиком. Lexus от удара вылетел в припаркованный у дороги автомобиль Mazda.

В Харькове Lexus протаранил авто копов и Mazda: видео аварии