В Харькове люди с ментальной инвалидностью готовят шедевры кулинарии: впечатляющие фото

В Харькове открыли инклюзивное кафе, в котором половина поваров – люди с ментальными инвалидностями. Таких заведений в Украине крайне мало. Социальный бизнес назвали "Снег на голову". Именно так, по мнению основателей проекта, в семью приходит известие об инвалидности, но и так же неожиданно сваливаются радости.

Давид Милитосян научился готовить за два года. Теперь работает в уникальном кафе. Его коллеги такие же как и он – с ментальной инвалидностью. То есть с аутизмом, синдромом Дауна и тому подобное.

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Учил таких начинающих известный шеф-повар Александр Белодед. А с самого начала проект начинался как кулинарная школа.

Для вас разбить яйцо – это просто. Для них – сложно, потому что они не могут очень хорошо контролировать давление на скорлупу. Но это просто такие моменты, с которыми надо работать,

– пояснил Александр Белодед.

Социально ответственный бизнес открыли двое единомышленников: Татьяна и Михаил. Чтобы создать уникальное кафе, привлекли к помощи инвесторов.

Соучредители кафе Татьяна и Михаил / Фото из фейсбука "Снег на голову"

У нас работают на кухне 10 людей, которые до этого не работали. Уже достаточно взрослых людей. И нам бы хотелось изменить отношение к инвалидности в целом. Чтобы инвалидность перестала ассоциироваться с чем-то грустным,

– отметила соучредитель кафе Татьяна Каменева.

Татьяна и Михаил убеждены, что скоро в Украине станет нормой, чтобы человек с инвалидностью без проблем находил работу. Поэтому посетителей удивляют не персоналом, а меню и атмосферой.

Смотрите фото блюд кафе "Снег на голову" / Фото: Укринформ"

Михаил Черноморец добавил, что в меню есть абсолютно противоположные, но от того не менее вкусные, блюда. К примеру, бутерброд с маслом и солью или сахаром, или же устрицы или улитки. Но особое блюдо заведения – фиолетовое картофельное пюре с котлетами.



Особое блюдо заведения – фиолетовое пюре / Фото: Укринформ