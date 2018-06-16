В Харькове машина скорой сбила подростка

15 июня, в Харькове, на перекрестке улиц Чкалова и Шишовская, автомобиль скорой помощи, следовавший на вызов, сбил подростка.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Харьковщины на своей странице в Facebook.

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Отмечается, что 15-летний парень переходил дорогу в наушниках. В это время по дороге двигалась "скорая", которая спешила на вызов для оказания помощи ребенку, потерявшему сознание. Сообщается, что водитель "скорой" двигался с соблюдением всех правил и инструкций, с включенными световым и звуковым сигналами.

Школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Он не услышал приближения транспортного средства, потому что слушал музыку в наушниках. Водитель скорой увидел парня, но не успел затормозить. В результате подросток попал под колеса,

– говорится в сообщении.

От удара подросток получил закрытую черепно-мозговую травму. Парня доставили в Харьковскую клиническую больницу и неотложной скорой помощи №4. Отмечается, что состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, вечером 15 июня в Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Святошин" произошло масштабное ДТП. Авария с участием шести автомобилей парализовала выезд из столицы. В ДТП пострадала женщина, ее госпитализировали.