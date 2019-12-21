В Харькове массово закрывают игорные заведения: фото

В течение суток правоохранители Харьковской области проверили работу 440 учреждений, связанных с игорным бизнесом.

Проверку провели 72 группы из числа сотрудников территориальных отделов полиции, управления стратегических расследований и следственных подразделений. Об этом сообщил глава ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко.

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Полицейские изъяли 262 компьютеров, 4 сервера, 32 монитора, 86 игровых автоматов, 44 игровых стола, 15 тысяч гривен, карточки участника игры, черновики, видеорегистратор, кассовый аппарат. Общая сумма изъятой техники – 20 миллионов гривен.

В Харькове закрывают игорные заведения / фото с телеграмму Харьков NOW

Что известно о ситуации с игорным бизнесом в Украине

20 декабря Кабмин принял решение, которое запретит заниматься игорным бизнесом под прикрытием государственных лотерей. Впоследствии соответствующее постановление появилось на сайте правительства.

Накануне Рада попыталась проголосовать за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. Он предполагает, что заниматься этим бизнесом можно будет только в 3-5-звездочных отелях. Для этого надо получить соответствующую государственную лицензию. Однако нардепам не хватило голосов для принятия законопроекта в первом чтении. Поэтому документ отправили на доработку.

В ночь на 20 декабря сотрудники СБУ разоблачили сразу 43 подпольных игорных заведения в шести областях Украины.

Утром 20 декабря премьер-министр Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабмина. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом. По результатам заседания Гончарук заявил, что с бизнесом будет покончено.

​Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения закроют с 16 часов.

Нацполиция прекратила деятельность почти 5300 игорных заведений в Украине. Правоохранители изъяли оборудование примерно на 50 миллионов гривен. Сейчас по всей стране работают 715 мобильных групп, в которые входят сотрудники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований.

По подсчетам общественных организаций, сейчас в Украине работает около 30 тысяч мест, где можно нелегально играть. Говорится о незаконных залах онлайн-казино, vip-казино, лото, залах игровых автоматов и тому подобное.

Вместе с тем, президент Владимир Зеленский связал решение правительства о закрытии игровых залов с провалом проекта закона о легализации игорного бизнеса.