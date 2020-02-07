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      В Харькове мужчина изнасиловал 14-летнего мальчика

      28 Читати новину українською
      / showbiz.clutch.ua

      В Харькове задержали педофила, который изнасиловал несовершеннолетнего мальчика.

      В Основянский отдел полиции поступило сообщение о том, что 45-летний харьковчанин изнасиловал 14-летнего ребенка.

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      Полицейские задержали мужчину, которого подозревают в совершении преступления.

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Изнасилование". 45-летнему мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Криминал Новости Харькова
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