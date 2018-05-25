В Харькове мужчина пытался вывезти девушек в Турцию для продажи в сексуальное рабство

Сотрудники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следственным управлением полиции Донецкой области и областной прокуратурой разоблачили деятельность вербовщика, который пытался переправить за границу двух жительниц Донецкой области для сексуальной эксплуатации.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

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Злоумышленник был задержан в международном аэропорту Харькова в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека). Две девушки, которые уже прошли регистрацию, спасены.



Задержанию предшествовали полгода оперативной работы. Полицейские установили 30-летнего жителя соседней области, который приехал в Донецкую область с целью вербовки девушек для оказания интимных услуг в Турции.



Человек завербовал двух малообеспеченных жительниц Мариуполя до 25 лет, воспользовавшись уязвимым состоянием. Молодым женщинам он обещал хорошие условия труда и высокие заработки.



За каждую девушку торговец должен был получить по 5000 гривен. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения – домашний арест сроком на 60 суток. Уголовное производство по факту торговли людьми направлено в суд.