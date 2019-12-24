В Харькове мужчина захватил заложницу: пострадал полицейский

Утром в Немишлянському районе Харькова мужчина захватил в заложницы женщину, которая вела в садик ребенка. Он грубо схватил ее и приставил к горлу нож.

Случайные прохожие сразу вызвали полицию. Правоохранителям нападавший заявил, что хочет видеть своего знакомого. Именно его он бы обменял на свою заложницу.

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Тогда начальник уголовного розыска районного отделения полиции предложил обменять заложницу на себя. На такое предложение нападавший согласился и отпустил женщину. Полицейский, став заложником, начал успокаивать преступника и пытался влиться ему в доверие.

Полицейский предложил ему закурить, и когда тот отвлекся на зажигалку, бросился на него. Преступник успел проткнуть мужчину ножом.



Полицейский обменял себя на заложницу / фото: npu.gov.ua

Правоохранителя госпитализировали в больницу, его оперируют. Нападавшего задержали, его допрашивают следователи.