В Харькове мужчина жестоко избил щенка: ему грозит уголовное наказание

Мужчина в Харькове жестоко избил 5-месячного спаниеля. Это увидел работник коммунальной службы и обратился к правохранителям. Они забрали у мучителя собаку. Ветеренары диагностировали у щенка черепно-мозговую травму и кровоизлияние в глаза.

В отношении мужчины решается вопрос об открытии уголовного производства. Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

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Работник коммунальной службы 30 марта стал свидетелем того, как на балконе квартиры мужчина бил щенка по голове табуретом. Он вызвал правоохранителей. Полицейские установили владельца животного. Им оказался 36-летний мужчина.

На место происшествия вызвали инспектора КП "Центр обращения с животными". Ему живодер рассказал, что так "воспитывал" пса, который играл и прыгнул на кровать.

Мужчина написал отказ от собаки, а вместе с ним попросил забрать у него и двух кошек, а также морскую свинку. Аргументировал это сложным финансовым положением.

В охранном агентстве "Кратос" заявили, что мужчина был их сотрудником. Однако всего месяц назад его уволили за несоблюдение трудовой дисциплины.



Так выглядит пес, которого избил мужчина / Телеграм МВД Украины



А так мужчина, который избил маленького спаниеля / Телеграмм Netipichnyi_kharkov

Маленького спаниеля госпитализировали в стационар ветеринарной клиники "Социальный ВетЦентр".

Ветеринары отмечают, что животное поступило на лечение с окровавленной пастью и засохшими пятнами крови на лапках и груди. Хозяин выбил собаке челюсть и зубы. По внешним признакам, у щенка черепно-мозговая травма и кровоизлияние в глаза.

Уже 31 марта щенок чувствует себя лучше, его состояние стабилизировалось, он ест.



Собака чувствует себя лучше / Телеграм Харьков 1654