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      В Харькове мужчине стало грустно, он решил вызвать патрульных

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      Харьковчанину стало грустно и он вызвал патрульных, чтобы поговорить / npu.gov.ua

      В Харькове экипаж патрульной полиции прибыл на фальшивый вызов. Заявитель решил таким образом себя развлечь.

      Инцидент произошел в Слободском районе Харькова, сообщает пресс-служба патрульной полиции. Мужчина вызвал милицию, потому что ему стало грустно и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться.

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      Патрульные сообщили мужчине, что на него будет составлен административный материал за "заведомо ложный вызов специальных служб".

      Когда работники полиции составляли постановление, мужчина предложил неправомерную выгоду в сумме 50 долларов США. Патрульные предупредили мужчину о наступлении уголовной ответственности за предложение взятки.

      Харьковчанин попытался положить купюру в 50 долларов в карман патрульного. Это зафиксировали нагрудные бодикамеры патрульных. И на место уже вызвали следственно-оперативную группу.

      Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий гражданина по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

      Патрульна поліція Харкова
      Взятка в размере 50 долларов / Фото: Патрульная полиция Харькова

       

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Криминал Новости Харькова
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