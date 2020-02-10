В Харькове мужчине стало грустно, он решил вызвать патрульных
В Харькове экипаж патрульной полиции прибыл на фальшивый вызов. Заявитель решил таким образом себя развлечь.
Инцидент произошел в Слободском районе Харькова, сообщает пресс-служба патрульной полиции. Мужчина вызвал милицию, потому что ему стало грустно и таким образом он решил себя развлечь и пообщаться.
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Патрульные сообщили мужчине, что на него будет составлен административный материал за "заведомо ложный вызов специальных служб".
Когда работники полиции составляли постановление, мужчина предложил неправомерную выгоду в сумме 50 долларов США. Патрульные предупредили мужчину о наступлении уголовной ответственности за предложение взятки.
Харьковчанин попытался положить купюру в 50 долларов в карман патрульного. Это зафиксировали нагрудные бодикамеры патрульных. И на место уже вызвали следственно-оперативную группу.
Следователи рассмотрят вопрос о квалификации действий гражданина по статье "предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
Взятка в размере 50 долларов / Фото: Патрульная полиция Харькова