В Харькове на ходу загорелся троллейбус с людьми: фото

В Харькове в районе улицы Гвардейцев-Широнинцев на ходу загорелся троллейбус с людьми. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

О происшествии сообщили в соцсетях. Читайте также: В Киеве возле посольства России сожгли авто с дипломатическими номерами Загорелся 24 троллейбус в районе Широнинцев. Пострадавших нет,

– говорится в сообщении. Очевидцы инцидента отмечают, что искры во время возгорания внутри салона сыпались на людей.

В Харькове загорелся троллейбус Вероятнее всего, очаг возгорания находился посередине троллейбуса в месте так называемой соединительной "гармошки".

В Харькове загорелся троллейбус