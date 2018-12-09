В Харькове на ходу загорелся троллейбус с людьми: фото
В Харькове в районе улицы Гвардейцев-Широнинцев на ходу загорелся троллейбус с людьми. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
О происшествии сообщили в соцсетях.
Читайте также: В Киеве возле посольства России сожгли авто с дипломатическими номерами
Загорелся 24 троллейбус в районе Широнинцев. Пострадавших нет,
– говорится в сообщении.
Очевидцы инцидента отмечают, что искры во время возгорания внутри салона сыпались на людей.
В Харькове загорелся троллейбус
Вероятнее всего, очаг возгорания находился посередине троллейбуса в месте так называемой соединительной "гармошки".
В Харькове загорелся троллейбус
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря , 15:08
Врачи в Полтаве прооперировали 3-летней девочке не ту почку5 июня 2015 , 23:48
Переход к КП или эмиграция в РФ: как священники Московского патриархата меняют конфессию6 декабря , 20:31
Капитан Шахтера может перейти в испанскую команду20 августа , 19:53
Электромобили хотят освободить от налогов14 ноября , 08:13