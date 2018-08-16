В Харькове начали судить няню, которая избила ребенка с ДЦП

В Харькове судят няню, которая издевалась над больной девочкой. Женщине грозит пять лет заключения, хотя она вину отрицает.

Эта история началась еще в марте. Благодаря скрытой камере харьковчанка Лариса Сандеви увидела, что ее дочь бьет няня.

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У 14-летней Леры ДЦП, поэтому ни рассказать об издевательствах, ни дать отпор она не могла. Уже во время экспертиз на теле девушки насчитали более сотни синяков.

После исследования всех доказательств, в их совокупности было принято решение о переквалификации действий няни на статью 127. Это пытка,

– отметила прокурор Харьковской местной прокуратуры №1 Наталья Клочко.

За это 46-летней няне Светлане Савченко может грозить до пяти лет заключения. Тем временем, женщина жалуется, что ее преследуют.

После каждого заседания в свет выходят так называемые статьи, телевидение. Какие-то маньяки, которые сопоставив это все, делают свое черное дело. Я боюсь за жизнь свою и своей дочери,

– обвиняемая Светлана Савченко.

Поэтому адвокат Савченко просит, чтобы суд проходил в закрытом режиме. Когда судья не согласился сделать слушания закрытыми, адвокат подал ходатайство о его отводе.

Такие действия мама Леры считает затягиванием дела. Женщина хотела бы сурового наказания для няни. Ведь дочь до сих пор не может оправиться.

Она уже более адекватно реагирует на чужих людей, спокойно общается со сверстниками. Скоро школа, она готовится туда идти,

– сказала мать потерпевшей девочки Лариса Сандеви.

Леру с сентября хотят перевести в третий класс общей школы с инклюзивным образованием. Однако теперь нанимать няню семья категорически отказалась.

Няни не будет. Скорее всего, я поменяю свой рабочий график. В первой половине дня ребенок будет в школе, а во второй – со мной на работе,

– добавила мать Леры.