В Харькове начали судить женщину, которая заказала убийство бывшего зятя

12 июля в Харькове начался суд над женщиной, которая заказала убийство бывшего зятя. Она со следствием не сотрудничает и говорит, что бывший зять сам затеял заговор.

Директору коммунального предприятия "Горэлектротранс-сервис" стало плохо в машине, и человек умер в скорой. Это произошло 24 января, а уже через день Владислав Васенко "ожил". Его смерть оказалась инсценировкой.

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"Женщину задержали, можно сказать, с поличным. Во время передачи средств уже будто бы убийства потерпевшего. Поэтому мы считаем, что у нас есть достаточно и записей разговоров, и достаточно продолжительный срок подготовки к заказному убийству", – прокомментировала пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области Вита Дубовик.



До так называемого "отравления" конфликт между женщиной и ее экс-зятем длился около 2 лет. Правда, стороны объясняют его по-разному.

Это борьба с моей дочерью за право забрать ребенка. Он уже и похищал ребенка, и удерживал 4 месяца без ведома матери,

– рассказала подозреваемая Наталья Морозовская.

А вот экс-зять уверяет, что здесь большую роль сыграла материальная составляющая, поскольку в свое время у них с бывшей женой были договоренности по воспитанию ребенка, которые она нарушила. А он соответственно начал судебные иски в ответ по разделу имущества.



Сейчас 8-летняя девочка по решению суда живет по очереди и у матери, и у отца. Владислав Васенко говорит, что дочь знает о деле против бабушки. Женщину же обвиняют по 3 статьям, одна из которых "умышленное убийство". По данным следствия задержанная 2 траншами заплатила киллеру 10 тысяч долларов. Сам пострадавший говорит, что это не первое покушение на него.

Меня пытались заказать 2 раза, первый – это было в апреле. Попался им аферист, который взял деньги и ничего не сделал,

– добавил Васенко.

На следующих заседаниях суд заслушает свидетелей, среди них в том числе и лицо, которое должно было выполнить заказ на убийство. Адвокаты Морозовский обещают прокомментировать ситуацию во время следствия, и отмечают, что надеются на справедливое рассмотрение дела. Подсудимой же грозит пожизненное лишение свободы.