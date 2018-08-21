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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Харькове нашли мертвой жену мужчины, который устроил перестрелку под горсоветом, – СМИ

569 Читати новину українською
В Харькове нашли мертвой жену стрелка под горсоветом, – СМИ
В Харькове нашли мертвой жену стрелка под горсоветом, – СМИ / Иллюстративное фото

В Харькове нашли мертвой жену мужчины, который 20 августа устроил перестрелку в Харьковском городском совете.

Об этом сообщает UA Харьков со ссылкой на собственные источники.

24 Канал сообщал, что 20 августа вечером неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 раненный полицейский находится в стабильном тяжелом состоянии. Стрелка ликвидировали.

Согласно сообщению, тело женщины со следами насильственной смерти нашли вечером 20 августа в доме частного сектора на Лысой горе. С ночи там работали следователи.

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Отметим, что в полиции Харьковской области не смогли подтвердить эту информацию.

"Не могу вам это подтвердить, такой информации у меня не было. Руководство соберет брифинг, и может там что-то скажет", – сказала в комментарии "Громадському" пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник.

хроника СОБЫТИЙ
Теги: Новости Украины Криминальные новости Жертвы Новости Харькова Стрельба возле мэрии Харькова
Источник: 24 Канал
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