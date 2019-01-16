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      В Харькове неизвестные дерзко расстреляли офицера полиции: в городе ввели план "Сирена"

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      Стрельба в Харькове 16 января 2019: ранен офицер полиции - введен план Сирена
      В Харькове неизвестные совершили вооруженное нападение на полицейского : офицера с тяжелыми травмами головы госпитализировали / ГУ НП

      Утром 16 января в Харькове двое неизвестных совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции. В результате тот получил тяжелые ранения.

      По словам заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, имя заказчика уже известно правоохранителям. Также он заверил, что он обязательно получит суровое наказание.

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      Внимание на фото изображены следы крови (18+)!

      В полиции области, со своей стороны, отметили, что инцидент произошел на улице Краснодарской около 7:30 утра.

      Установлено, что когда потерпевший выходил из подъезда, к нему подошли двое неизвестных в балкаклавах. Нападавшие ударили мужчину и сделали несколько выстрелов из неустановленного оружия в область головы, после чего немедленно скрылись с места происшествия на автомобиле темного цвета. Предварительно, потерпевшего с ранениями головы и шеи было доставлено в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи,
      – сообщили правоохранители.

      Внимание на фото изображены следы крови (18+)!

      Харків, стрілянина, поліцейський, Сирена, офіцер, поранення
      Нападавшие сначала ударили офицера, а затем совершили несколько выстрелов

      В связи с инцидентом и для установки личностей нападавших и их задержанию, работники полиции ввели план "Сирена". Кроме того, информацию о событии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений.

      "Полиция Харькова обращается к гражданам с просьбой, если вам известна какая-либо информация или вы стали свидетелем происшествия, сообщить полиции по телефонам: 7059300, 93-80-00, 93-50-40 или 102", – преодолевали полицейские.

      По информации издания "Информатор", злоумышленники сейчас могут направляться в Киев. Также выяснилось, что они скрылись на автомобиле Daewoo Lanos синего цвета, номерные знаки которого заканчиваются на "1012АА". К сожалению, первые буквы пока неизвестны правоохранителям.

      Напомним, 20 августа, как выяснилось, вооруженный Александр Поярков пытался ворваться в горсовет Харькова. Когда на место прибыли полицейские, мужчина открыл по ним огонь и ранил 1 правоохранителя, в результате чего тот скончался. Еще 1 ранен полицейский достаточно длительное время находился в стабильном тяжелом состоянии, но потом все же пришел в себя. Также нападающий ранил 48-летнего работника охранной фирмы. Стрелка в итоге правоохранителям удалось ликвидировать.

      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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