В Харькове неизвестные снова облили красной краской памятник погибшим воинам УПА

В Харькове неизвестные в очередной раз облили краской памятник погибшим воинам УПА, который установлен в Молодежном парке Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

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Сообщение о происшествии поступило в Киевский райотдел полиции в 09:00. На место происшествия немедленно выехали представители руководства отдела и следственно-оперативная группа,

– отметили в полиции.

Напомним, 13 февраля, в Харькове неизвестные залили краской памятный знак воинам УПА, расположенный в Молодежном парке. Для совершения акта вандализма злоумышленники использовали краску двух цветов – белого и красного.