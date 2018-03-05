В Харькове неизвестные снова облили красной краской памятник погибшим воинам УПА
В Харькове неизвестные в очередной раз облили краской памятник погибшим воинам УПА, который установлен в Молодежном парке Харькова.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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Сообщение о происшествии поступило в Киевский райотдел полиции в 09:00. На место происшествия немедленно выехали представители руководства отдела и следственно-оперативная группа,
– отметили в полиции.
Напомним, 13 февраля, в Харькове неизвестные залили краской памятный знак воинам УПА, расположенный в Молодежном парке. Для совершения акта вандализма злоумышленники использовали краску двух цветов – белого и красного.
Источник: 24 Канал
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