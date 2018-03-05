14:25
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Харькове неизвестные снова облили красной краской памятник погибшим воинам УПА

134 Читати новину українською
В Харькове неизвестные снова облили краской памятник погибшим воинам УПА
В Харькове неизвестные снова облили краской памятник погибшим воинам УПА / Фото пресс-службы полиции

В Харькове неизвестные в очередной раз облили краской памятник погибшим воинам УПА, который установлен в Молодежном парке Харькова.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: На Харьковщине девочка попала под двухметровый слой снега

Сообщение о происшествии поступило в Киевский райотдел полиции в 09:00. На место происшествия немедленно выехали представители руководства отдела и следственно-оперативная группа,
– отметили в полиции.

Напомним, 13 февраля, в Харькове неизвестные залили краской памятный знак воинам УПА, расположенный в Молодежном парке. Для совершения акта вандализма злоумышленники использовали краску двух цветов – белого и красного.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Харькова УПА
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 5 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук