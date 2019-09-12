В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю девочку: его разыскивают – фото
Неизвестный мужчина в Харькове избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. В сети уже опубликовали фото предполагаемого нападавшего, его разыскивают.
Незнакомец подошел к ребенку 11 сентября около 14:00, об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
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Мужчина ударил девочку в лицо, затащил в лесополосу и там изнасиловал. Ребенок сам вернулся домой, оттуда ее с травмами и ушибами доставили в больницу.
Вместе с правоохранителями насильника ищет весь город. Так, на фейсбук-странице Харьков NOW появились фотографии вероятного подозреваемого.
Отморозок издевался над ребенком 2 часа! По информации местных жителей, преступник – мужчина около 25 лет, рост – 175 сантиметров, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите узнать!
– пишут в подписи к фото.
Пользователи в комментариях пишут, что изнасилование произошло возле жилого массива "Горизонт". Фото возможного подозреваемого сделали в супермаркете "АТБ" в этом же районе.
Вероятный насильник / Фейсбук-страница Харьков NOW
Фото предполагаемого нападавшего в супермаркете / Фейсбук-страница Харьков NOW
Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего ребенка. Насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, назначены экспертизы.
С начала года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия. Эта цифра демонстрирует только те случаи, которые поступают в полицию. Большинство преступлений так и остаются в тайне на устах у ребенка или его семейного окружения.
Наказание для педофилов
Верховная Рада 11 июля приняла закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей, его 19 июля подписал уже теперь бывший спикер парламента Парубий. Речь идет именно о том законе, где предусмотрена принудительная химическая кастрация и публичный реестр педофилов. Однако Владимир Зеленский наложил на него вето.
Проект закона срочно рассмотрели, когда электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимые голоса на сайте Рады, а Комитет ВР поддержал законопроект. Перед тем украинцев всколыхнула череда страшных нападений на детей, в частности – страшное убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.