В Харькове неизвестный избил и изнасиловал 12-летнюю девочку: его разыскивают – фото

Неизвестный мужчина в Харькове избил и изнасиловал 12-летнюю девочку, которая возвращалась из школы. В сети уже опубликовали фото предполагаемого нападавшего, его разыскивают.

Незнакомец подошел к ребенку 11 сентября около 14:00, об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

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Мужчина ударил девочку в лицо, затащил в лесополосу и там изнасиловал. Ребенок сам вернулся домой, оттуда ее с травмами и ушибами доставили в больницу.

Вместе с правоохранителями насильника ищет весь город. Так, на фейсбук-странице Харьков NOW появились фотографии вероятного подозреваемого.

Отморозок издевался над ребенком 2 часа! По информации местных жителей, преступник – мужчина около 25 лет, рост – 175 сантиметров, был одет в синюю футболку с изображенным на ней белым петухом. Помогите узнать!

– пишут в подписи к фото.

Пользователи в комментариях пишут, что изнасилование произошло возле жилого массива "Горизонт". Фото возможного подозреваемого сделали в супермаркете "АТБ" в этом же районе.



Вероятный насильник / Фейсбук-страница Харьков NOW



Ф ото предполагаемого нападавшего в супермаркете / Фейсбук-страница Харьков NOW

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании малолетнего ребенка. Насильнику грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, назначены экспертизы.

С начала года 32 ребенка пострадали от сексуального насилия. Эта цифра демонстрирует только те случаи, которые поступают в полицию. Большинство преступлений так и остаются в тайне на устах у ребенка или его семейного окружения.

Наказание для педофилов

Верховная Рада 11 июля приняла закон об усилении ответственности за преступления в отношении детей, его 19 июля подписал уже теперь бывший спикер парламента Парубий. Речь идет именно о том законе, где предусмотрена принудительная химическая кастрация и публичный реестр педофилов. Однако Владимир Зеленский наложил на него вето.

Проект закона срочно рассмотрели, когда электронная петиция о защите детей от сексуального насилия набрала необходимые голоса на сайте Рады, а Комитет ВР поддержал законопроект. Перед тем украинцев всколыхнула череда страшных нападений на детей, в частности – страшное убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.



Домашнее насилие в Украине / инфографика 24 канала