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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Харькове неизвестный избил пожилую пару и поджег их дом

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В Харькове неизвестный злоумышленник ради наживы в 1000 гривен и продуктов питания убил пожилого мужчину
В Харькове неизвестный злоумышленник ради наживы в 1000 гривен и продуктов питания убил пожилого мужчину / пресс-центр Нацполиции Харькова

В Харькове неизвестный злоумышленник ради наживы в 1000 гривен и продуктов питания убил пожилого мужчину, тяжело травмировал его жену и поджег их дом.

Сейчас сотрудники Московского отдела полиции принимают комплекс необходимых мер для задержания преступника, передает пресс-служба Нацполиции Харькова.

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Происшествие произошло днем 27 июня в Московском районе города Харькова. Около 14:20 в части одноэтажного жилого дома по улице Сабуровской случился пожар, в 17:20 был локализован подразделениями ГСЧС в Харьковской области,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что во время осмотра места происшествия обнаружили 70-летнюю женщину с телесными повреждениями в виде закрытой черепно-мозговой травмы и тело 72-летнего мужчины с ножевыми ранениями.

Потерпевшая женщина рассказала полицейским, что в дом проник неизвестный мужчина, который напал на нее, ударил по голове, связал и положил в ванной. Затем он начал искать в доме денежные средства, ювелирные изделия и ценные предметы. Неизвестный завладел деньгами в сумме 1200 гривен, продуктами питания и скрылся с места происшествия, предварительно совершив поджог дома.

поліція харків вбивство

Злоумышленник избил пожилую пару и поджег дом

По словам правоохранителей, женщину госпитализировали в больницу, а тело ее погибшего мужа направлено в морг для установления причин смерти.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленника, продолжается досудебное следствие. Преступнику за совершенное убийство и покушение на жизнь грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Пожар Криминальные новости Новости Харькова ГСЧС
Источник: 24 Канал
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