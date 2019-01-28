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      В Харькове незрячий художник создал более 400 уникальных картин: яркие фото

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      В Харькове живет уникальный художник Дмитрий Дидоренко, чьи невероятные картины можно увидеть в 15 странах мира, в музеях и личных коллекциях. Несмотря на то, что автор совсем не видит, его творческое наследие уже составляет около 400 картин.

      Мужчина не смог отказаться от творчества, но чтобы продолжить рисовать, ему пришлось изобрести свою художественную технику.

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      Работа скрыта под несколькими сантиметрами бумажных лекал (трафаретов – 24 канал), поэтому срывать полотно с нее не надо. Ведь это специальная техника от незрячего художника.

      Картина Дмитра Дидоренка

      Картина Дмитрия Дидоренко "Тихий Дон", 2005 год

      "В общем, выклеиваю одноразовые лекала. Потом я их забираю, вырезаю и так далее. И в результате у меня получается вот такая картина", – отвечает художник.

      Дмитро Дидоренко створив вже понад 400 картин

      Дмитрий Дидоренко создал уже более 400 уникальных картин

      В 23 года Дмитрий потерял зрение из-за несчастного случая. Но уже через 4 месяца, едва выздоровев, снова взялся за краски. Хуждожник рассказывает, что ему очень хотелось рисовать. Но делать это как раньше Дмитрий не мог – поэтому пришлось придумать, как работать по-новому.

      Картинами Дмитра Дидоренка захоплюються у всьому світі

      Картинами Дмитрия Дидоренко интересуются во всем мире

      Патентовать свое изобретение харьковчанин даже не думал. Ведь такая система элементов делает его произведения уникальными и слишком тяжелыми для плагиата. По этой технологии Дмитрий создал уже 400 картин. Говорит, идеи часто приходят во сне. Воспроизводит их такими же яркими – минимум 1000 оттенков.

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      Харьковчанин продает свои картины в Украине и за рубежом. Сейчас нацелен на покорение мировых рынков Японии и США. Однако уезжать куда-то не хочет, очень переживает за страну и раненых на Донбассе. Всем, кто вздумал сложить руки, предлагает взглянуть на картины. Он доказал: можно делать невозможное.

      Реализация – это самое сильное лекарство. Знаете, раны победителей заживают быстрее. Они имеют там душевные и физические швы,
      – добавил Дмитрий Дидоренко.

      Коллекционеры ценят Дидоренко не только за самобытность в технике, но и за неиссякаемый позитив в картинах, а сам автор называет их "мармеладом для мыслящих".

      Теги: Новости Украины Новости культуры Исскусство Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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