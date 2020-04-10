В Харькове ночью взорвали банкомат "Приватбанка": воров на велосипедах уже поймали – видео

В ночь на 10 апреля в Харькове двое злоумышленников взорвали банкомат "Приватбанка". Они подъехали к нему на велосипедах, предварительно оставив машину подальше от места преступления. Таким образом воры надеялись, что камеры слежения не зафиксируют номера их авто. Воры украли с места событий почти 2 миллиона гривен.

Речь идет о банкомате "Приватбанка" в Харькове, который вмонтирован в стену супермаркета "Дигма". Об этом на своей фейсбук-странице написал заместитель глава МВД Украины Антон Геращенко.

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Посреди ночи в Харькове направленным взрывом был взорван банкомат "Приватбанка", в котором хранились деньги на сумму 1 978 400 гривен. Это сделали двое злоумышленников, которые оставили свою машину далеко от места преступления и приехали к банкомату на велосипедах, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля,

– отметил он.

Однако, правоохранителям все же удалось выйти на злоумышленников. Полицейские изучили видео с десятков камер наблюдения, им удалось определить и быстро задержать автомобиль с ворами.

"Двое злоумышленников, которые взорвали банкомат, задержаны. Все украденные деньги, что они украли из банкомата, были при них. Они изъяты и будут возвращены "Приватбанку", – добавил Геращенко.

Сейчас задержанных проверяют на причастность к подрыву других банкоматов как в Харькове, так и в других городах Украины.

"Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придется провести в колонии строгого режима", – добавил Геращенко.