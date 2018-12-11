В Харькове нотариус повесилась на работе

В Харькове 46-летняя женщина, которая работала в нотариальной конторе, совершила самоубийство в собственном офисе.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

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Тело повешенной женщины обнаружила ее помощница, когда утром пришла на работу. Она и вызвала полицию.

Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг,

– отметили правоохранители.

Сейчас полиция осматривает место происшествия и опрашивает возможных свидетелей.