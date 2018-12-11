15:03
11 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Личный уборщик Кадырова. Нелетающее такси
      Вєсті Кремля
      22:25, 10 декабря
      Вести.UA. Радикальный эксперт по боксу. Пролет Савченко
      Вєсті.UA
      19:57, 10 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В Харькове нотариус повесилась на работе

      197 Читати новину українською
      Женщину нашли повешенной
      Женщину нашли повешенной / Фото из открытых источников

      В Харькове 46-летняя женщина, которая работала в нотариальной конторе, совершила самоубийство в собственном офисе.

      Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.

      Читайте также: В России женщина с ребенком и пожилой матерью совершили тройное самоубийство

      Тело повешенной женщины обнаружила ее помощница, когда утром пришла на работу. Она и вызвала полицию.

      Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг,
      – отметили правоохранители.

      Сейчас полиция осматривает место происшествия и опрашивает возможных свидетелей.

       

      Теги: Новости Украины Самоубийство Полиция Новости Харькова
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів
      сегодня , 15:00 Пільговики у Львові їздитимуть безкоштовно за рахунок підвищення тарифу для інших пасажирів
      Ольга Бродська 15
      Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      сегодня , 13:00 Нобелевская премия как извинение за динамит: кому и за что достаются миллионы долларов
      Олесь Друкач 69
      Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      сегодня , 12:41 Чому українці обирають тих самих та хто дійсно може змінити країну
      Артем Овдієнко 1086
      Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      сегодня , 10:44 Футбол за "спасибо", или Кто обос*ался – игроки или руководители клуба?
      Анатолій Яворський 246
      Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      сегодня , 10:17 Чемпионская поступь "Шахтера", неоднозначное "Динамо", чудо-"Александрия": итоги топ команд УПЛ
      Ігор Саджениця 129
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук