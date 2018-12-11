В Харькове нотариус повесилась на работе
В Харькове 46-летняя женщина, которая работала в нотариальной конторе, совершила самоубийство в собственном офисе.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: В России женщина с ребенком и пожилой матерью совершили тройное самоубийство
Тело повешенной женщины обнаружила ее помощница, когда утром пришла на работу. Она и вызвала полицию.
Предварительно установлено, что 46-летняя харьковчанка покончила жизнь самоубийством через повешение. Тело без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг,
– отметили правоохранители.
Сейчас полиция осматривает место происшествия и опрашивает возможных свидетелей.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии