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      В Харькове облили зеленкой Дония и повредили ему глаз

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      Дония облили зеленкой
      Дония облили зеленкой / kh.suspilne.media

      Олеся Дония в Харькове облили зеленкой представители "Правого сектора" и других националистических организаций из-за его лекции о ЛГБТ.

      Олесь Доний пожаловался, что это первый подобный случай в его политической карьере.

      Люди, которые думают, что они борются за Украину. А на самом деле они уничтожают Украину изнутри. Не понравилось слово "толерантность" в украинской национальной идее. Это то, о чем я пишу и говорю. Внутренняя агрессия помогает Путину колоть и колошматить Украину. Хотелось бы, чтобы глаз выздоровел,
      – написал политик на своей странице в Facebook.

      Вперше мене в житті облили зеленкою. Пошкодили око. Люди, які думають, що вони боряться за Україну. А насправді вони...

      Опубліковано Олександром Донієм  Четвер, 12 вересня 2019 р.

      В "Правом секторе" сообщили, что вместе с другими организациями хотели посетить лекцию представителей ЛГБТ "Толерантность как национальная идея", которая анонсирована в Литературном музее Харькова, но их не пустили организаторы, а "Анна Шарыгина начала кричать: "Фашисты, фашисты!", демонстрируя неуважение к тем, кто не поддерживает их точку зрения".

      Читайте также: Кернес пошел в суд через "ХарківПрайд": организаторы ответили – марш будет

      Полиция информирует, что инцидент произошел неподалеку от Харьковского литературного музея около 18:25 в четверг, 12 сентября.


      Столкновения в Харькове

      Группа лиц собралась возле Харьковского литературного музея для обсуждения марша "KharkivPride". В это время на них напали неизвестные. Они начали препятствовать проведению собрания, а затем облили зеленкой двух мужчин,
      – установили полицейские.

      От написания заявления пострадавшие отказались и сообщили, что претензий ни к кому не имеют.

      Почему в Харькове продолжаются споры о проведении марша "KharkivPride"?В Харькове в этом году впервые проводится ЛГБТ-форум "ХарківПрайд". Такие мероприятия уже несколько лет проходят в Киеве, Одессе и других украинских городах. Проведение марша равенства запланировано на 15 сентября. Кроме самого марша, активисты анонсируют еще ряд образовательных событий.

      Традиционно против маршей ЛГБТ выступают и праворадикальные организации "Правый Сектор Харьковщина", "Фрайкор", "Традиция и Порядок" и другие.

      Городской голова Харькова Геннадий Кернес сначала обратился в суд, чтобы ограничить меры харьковского прайда, но потом передумал. По словам организаторов, это произошло из-за давления международных организаций. Он объяснял все тем, что якобы ни один Марш равенства в Харькове не проходило спокойно. В то же время организаторы заявление харьковского мэра опровергают. Активисты объясняют, что ни одного марша равенства в Харькове еще не было. Относительно других акций ЛГБТ+ сообщества, по их словам, по меньшей мере две прошли спокойно и без нападений.

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      Теги: Новости Украины Новости политики столкновения Олесь Доний Новости Харькова ЛГБТ Правый сектор
      Источник: 24 канал
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