В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами: фото

Инцидент произошел вечером 14 октября. В транспорте находились около 40 человек. К счастью, обошлось без жертв.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. Они обстреляли трамвай, который двигался по 26-му маршруту. Случилось все в 19:30 на проспекте Тракторостроителей. В полиции говорят: стреляли со стороны дамбы.

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Пассажиры чудом не пострадали. Зато внутри трамвая – ряд повреждений. Там выбиты некоторые окна и повреждены двери. Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленников и уже назначили некоторые экспертизы в ходе расследования.



Как выглядит трамвай после обстрела / фото пресс-службы Нацполиции в Харьковской области

Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова

Пока они квалифицируют произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



В Харькове обстреляли трамвай / фото из соцсетей