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      В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами: фото

      41 Читати новину українською
      В Харькове обстреляли трамвай с пассажирами – фото 14.10.2019
      В Харькове обстреляли трамвай с людьми / Пресс-служба Нацполиции

      Инцидент произошел вечером 14 октября. В транспорте находились около 40 человек. К счастью, обошлось без жертв.

      Сейчас полиция разыскивает злоумышленников. Они обстреляли трамвай, который двигался по 26-му маршруту. Случилось все в 19:30 на проспекте Тракторостроителей. В полиции говорят: стреляли со стороны дамбы.

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      Пассажиры чудом не пострадали. Зато внутри трамвая – ряд повреждений. Там выбиты некоторые окна и повреждены двери. Правоохранители сейчас разыскивают злоумышленников и уже назначили некоторые экспертизы в ходе расследования.

      трамвай обстріл Харків
      Как выглядит трамвай после обстрела / фото пресс-службы Нацполиции в Харьковской области

      Инцидент произошел в Салтовском районе Харькова

      Пока они квалифицируют произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

      Харків трамвай обстріл
      В Харькове обстреляли трамвай / фото из соцсетей

      Харків трамвай
      Повреждения на трамвае / фото из соцсетей

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Стрельба Транспорт Новости Харькова
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