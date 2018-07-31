84-летнего куратора путинских агентов посадили в тюрьму на 12 лет
12 лет за решеткой за государственную измену – такое наказание выбрал Харьковский районный суд Мехти Логунову. 84-летнего харьковчанина задержали в 2017 году, в августе. Правоохранители выяснили, что он создал агентурную сеть из двух десятков человек.
Об этом сообщил в Facebook участник Антимайдана в Харькове Спартак Головачев.
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Логунов через людей собирал информацию об оборонных заказах одного из научных центров города и передавал российским спецслужбам. Кроме того, по заданию из России должен был убить нескольких украинских общественных деятелей.
Путинский агент приговорен к 12 годам
Куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий. У злоумышленника во время обысков нашли компьютерную технику и мобильные телефоны, 14 носителей информации, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ.
Мехти Логунов
Также у участников агентурной сети обнаружили оружие и боеприпасы. Правоохранители задержали организатора сети после получения тайных данных о военных разработках в рамках государственного оборонного заказа.
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