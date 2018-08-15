В Харькове от ботулизма умер мужчина

В Харькове в областной инфекционной больнице умер мужчина, у которого обнаружили ботулизм, а его жена находится в реанимации.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА, передает УНИАН.

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Отмечается, что госпитализированным мужу и жене, медики ввели сыворотку против ботулизма. Несмотря на это сегодня, 15 августа, мужчина скончался в больнице, а его жена с аналогичным диагнозом до сих пор остается в реанимации в тяжелом состоянии.

В Главном управлении Держпродспоживслужбы в Харьковской области сообщили, что вчера, 14 августа, пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение областной клинической инфекционной больницы.

Как удалось выяснить меидкам, заболевание связано с потреблением рыбы (лещ).

Сейчас, для установления происхождения опасного продукта Держпродспоживслужба в Харьковской области начала расследование.

Что такое ботулизм?Это болезнь, которая возникает из-за отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризующаяся тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы.

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