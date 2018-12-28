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      В Харькове от гриппа умер младенец

      36 Читати новину українською
      В Харькове умер младенец от гриппа
      В Харькове умер младенец от гриппа / vynohradivnews.in.ua

      На текущей неделе в Харьковской области от гриппа умер младенец.

      Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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      Летальный случай от гриппа произошел на Сахновщине у ребенка, которому было меньше года. Диагноз "грипп" был лабораторно подтвержден.

       
      Грипп – симптомы
      лихорадка;
      • головная боль;
      • ломота в мышцах и суставах;
      • астения;
      • потеря аппетита;
      • возможно, тошнота;
      • кашель, который может длиться более двух недель;
      • высокая температура, которая держится минимум пять дней.

      Издание Depo со ссылкой на ОГА сообщает, что ребенок заболел 6 декабря, к медикам семья не обращалась. По словам врачей, семья асоциальная, мать злоупотребляет алкоголем.

      Грип симптоми

      Симптомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

      Напомним, 13 декабря от гриппа умерла 9-летняя девочка из Харьковской области. Родители ребенка обратились за помощью к медикам слишком поздно, и врачам не удалось ее спасти.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новости Харькова Грипп в Украине Лечение
      Источник: 24 Канал
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