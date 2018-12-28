В Харькове от гриппа умер младенец

На текущей неделе в Харьковской области от гриппа умер младенец.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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Летальный случай от гриппа произошел на Сахновщине у ребенка, которому было меньше года. Диагноз "грипп" был лабораторно подтвержден.

Грипп – симптомы • лихорадка;

• головная боль;

• ломота в мышцах и суставах;

• астения;

• потеря аппетита;

• возможно, тошнота;

• кашель, который может длиться более двух недель;

• высокая температура, которая держится минимум пять дней.

Издание Depo со ссылкой на ОГА сообщает, что ребенок заболел 6 декабря, к медикам семья не обращалась. По словам врачей, семья асоциальная, мать злоупотребляет алкоголем.

Симптомы гриппа: если состояние больного ухудшается – вызывайте скорую!

Напомним, 13 декабря от гриппа умерла 9-летняя девочка из Харьковской области. Родители ребенка обратились за помощью к медикам слишком поздно, и врачам не удалось ее спасти.

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