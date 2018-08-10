В Харькове отдали под суд директора центра соцслужб из-за смерти 3-летнего ребенка

В Харькове суд назначил чиновнице соцзащиты из-за халатности, из-за которой погиб трехлетний мальчик, три года заключения. Однако от фактического отбывания наказания ее освободили.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

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"По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, в начале сентября 2017 года в центр обратился гражданин с заявлением об изъятии из семьи его сестры двух малолетних детей 6 и 3 лет. Мужчина рассказал, что отец семейства систематически бьет детей", – говорится в сообщении.

По словам Фильчакова, проверку директор центра организовала лишь "на бумаге". Помещение проблемной семьи специалисты не посещали. Мать малышей, информацию о насилии в семье возразила.

А уже в конце того же месяца 3-летнего мальчика из этой семьи скорая доставила в больницу, где от многочисленных травм и физического истощения ребенок умер. Как выяснилось, погибшего малыша и его старшего брата систематически избивал отец. При этом все происходило в присутствии матери, однако она даже не пыталась остановить издевательства,

– отметили правоохранители.

После очередного избиения в августе 2017 года у 3-летнего мальчика была сломана нога. А через несколько дней отец сломал сыну еще и ребра, ребенок перестал ходить. И, вместо того, чтобы отвезти малыша в больницу, отец продолжал пытать ребенка. Как следствие, у мальчика возникла еще и тяжелая черепно-мозговая травма. Все это время ребенок страдал от физической боли и длительное время ничего не ел, потом впал в кому.

Даже после этого родители не обращались к врачам. Скорую медицинскую помощь вызвала знакомая матери, которая пришла в гости. Однако спасти мальчика не удалось.