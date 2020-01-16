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      В Харькове откроют первый инклюзивный хаб: почему это важно и как присоединиться

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      В Харькове планируют открыть инклюзивный хаб / emmaus.com.ua

      В Харькове общественники планируют открыть пространство для людей с инвалидностью, сирот и выпускников интернатов. Это будет первая в Украине открытая площадка для уязвимой группы населения. В первую очередь он ориентирован на социализацию таких людей.

      Коротко о хабе

      Проектом занимается общественная организация "Эммаус", которая уже открыла пять адаптационных квартир для уязвимой молодежи.

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      "С появлением этого хаба мы сможем предложить целостные уникальные программы для молодежи с инвалидностью и выпускников интернатов, ведь ни одна государственная институция в Харькове их не проводит", – рассказала исполнительный директор ОО "Эммаус" Анастасия Золотова.

      Ситуация с интернатами в Украине

      В Украине в интернатах находится 100 тысяч детей. Многие с детства. Мало кто задумывается, что происходит с ними после выпуска из интернатов и где они оказываются дальше. После 18 лет, а в некоторых случаях – после 21 года – молодых людей с инвалидностью из домов-интернатов переводят в психиатрические дома и дома-интернаты для пожилых людей. В худшем случае они попадают прямо на улицу, где без базовых навыков им трудно выжить.

      Находясь в этих заведениях в течение всей жизни, они обречены на полную изоляцию и не могут занять место в обществе как полноправные граждане, с образованием, работой и правом на самоопределение. Именно об этом рассказывают организаторы проекта.

      Хаб нужен, чтобы у нас было место для встреч. Пространство, где мы сможем воплощать наши творческие проекты, проходить курсы, развиваться и помогать друг другу. Сейчас у нас нет места, чтобы проводить время вместе, учиться и делиться опытом,
      – отметила участница адаптационного центра "Летучий дом", исследовательница в ГО "Эммаус" Елена Куц.

      Что необходимо сейчас для обустройства хаба?

      ОО "Эммаус" пока не является полноправной владелицей помещения, поэтому зимой хаб работает в тестовом режиме, когда же получится собрать полную его стоимость, состоится официальное открытие.

      Из необходимых 550 000 гривен уже собрали 130 000.

      "Есть большое количество детей с инвалидностью, которые не имеют доступа к базовым вещам. В первую очередь – они лишены социализации. Такой впечатлительной молодежи очень нужно место, где они смогут развивать свои soft skills и обучаться простым вещам, например, готовить для себя", – отметила Ольга Малыш, директор агентства Friends of brands, координатор краудфандинговой кампании "Сделай мне хаб".

      Поэтому наше агентство решило принять участие в организации краудфандинговой кампании. Мы сняли ролики с саундтреком "Сделай мне хип-хоп", который предоставила группа ТНМК, и вложили в них простой месседж. "Сделай мне хаб" – это просьба от тех, кто действительно требует этого пространства,
      – объяснила Ольга Малыш.

      Смотрите видео краудфандинговой кампании "Сделай мне хаб":

      Забота об уязвимых согражданах является делом сообщества. Каждый может сделать свой небольшой вклад в появление места, где молодежь с инвалидностью и сироты найдут настоящих друзей и наставников. Такое окружение поможет им раскрыть собственный потенциал, научиться строить планы на будущее, а главное – социализироваться.

      Чтобы приобщиться к сбору средств – кликай здесь.

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      Автор: Елизавета Герасимюк
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Инклюзивность Дети и несовершеннолетние
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