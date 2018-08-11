В Харькове откроют почетное консульство Грузии

До конца сентября 2018 года в Харькове по адресу проспект Гагарина, 98 планируют открыть почетное консульство Республики Грузия.

Об этом сообщает портал 057.ua со ссылкой на заявление Александры Чихладзе, которую назначено почетным консулом.

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Отмечается, что Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Александре Чихладзе консульскую экзекватуру.

В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться к этой организации со всеми волнующими вопросами и получить квалифицированную помощь,

– отметила почетный консул.

О точной дате открытия будет сообщено позже.