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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Харькове откроют почетное консульство Грузии

18 Читати новину українською
Почетное консульство Грузии в скором времени откроется в Харькове
Почетное консульство Грузии в скором времени откроется в Харькове / Фото из открытых источников

До конца сентября 2018 года в Харькове по адресу проспект Гагарина, 98 планируют открыть почетное консульство Республики Грузия.

Об этом сообщает портал 057.ua со ссылкой на заявление Александры Чихладзе, которую назначено почетным консулом.

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Отмечается, что Министерство иностранных дел Грузии уже вручило Александре Чихладзе консульскую экзекватуру.

В ближайшее время состоится торжественное открытие почетного консульства, и харьковчане, а также гости города смогут обратиться к этой организации со всеми волнующими вопросами и получить квалифицированную помощь,
– отметила почетный консул.

О точной дате открытия будет сообщено позже.

Теги: Новости политики Новости Харькова Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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