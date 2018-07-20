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В Харькове открыли памятник Гурченко: в сети смеются над ошибками, высеченными на монументе

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В Харькове городские власти опозорилась с памятником: на мемориальной табличке высечен текст с ошибками
В Харькове городские власти опозорилась с памятником: на мемориальной табличке высечен текст с ошибками / beztabu.net

19 июля в Харькове открыли памятник, посвященный памяти советской актрисы Людмилы Гурченко. Сеть взорвали орфографические ошибки, высеченные на мемориальной табличке, расположенной под скульптурой.

Фото монумента опубликовал на своей странице в Facebook депутат Харьковского областного совета Дмитрий Булах.

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Таланты твои, Харьковщина! Лично меня давно раздражает эта монументальная "чесотка", которой страдает наша власть и желанием каждый угол украсить каким-то памятником. Беспощадно и без какой-либо логической связи,
– написал он.

Булах отметил, что во время открытия памятника даже выступали мимы. Однако больше всего политика удивили грамматические ошибки, высеченные на мемориальной табличке под скульптурой Гурченко.

"Здесь небольшие ошибки. Ну, как всегда ... СкулПЬтура вышла на славу. Ну и Владимир Иванович Скоробагач может немного обидеться. Все как всегда. Системно, четко, уверенно", – написал депутат.

Отметим, что на табличке допущены две ошибки: неправильно написано слово "скульптура" и фамилия благодетеля, который поспособствовал открытию памятника.

К слову, пользователи в сети возмущены тем, что ряд лиц, во главе с мэром Харькова Геннадием Кернесом, указали себя в перечне "благодетелей".

"Они хоть не забыли подписать, кому памятник? Потому что на памятнике гетману с пушкой ничего не написано, кроме фамилий "благодетелей" ,"Ну, для начала – это перечень подозреваемых ... ",  "Вы что действительно не видите главного зашквару – грамматических ошибок на табличке ?! Как по мне – это шедевральное увековечение тупости наперсточников", – пишут пользователи в соцсети.

 
Теги: Новости Харькова Новости Украины Новости политики Курьезные новости
Источник: 24 канал
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