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      В Харькове пассажир с боевой гранатой катался в метро: фото и видео

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      В харьковском метро полиция задержала мужчину с гранатой / metro.kharkov.ua

      Вечером понедельника, 27 января, к харьковским полицейским поступило сообщение о том, что в метро человек катается с боеприпасом. Правоохранители, которые выехали на место инцидента, обнаружили у мужчины гранату.

      Инцидент произошел в вестибюле станции харьковского метро "Площадь Конституции", сообщает полиция.

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      На вызов выехали следственно-оперативная группа и полицейские взрывотехники. Боеприпас был обнаружен у 39-летнего жителя Васищево Харьковской области.

      граната, харківське метро
      У пассажира харьковского метро изъяли гранату / фото: Нацполиция

      Полицейские изъяли у мужчины гранату в качестве вещественного доказательства. Сейчас правоохранители устанавливают, где и для чего злоумышленник ее приобрел.

      Относительно мужчины завели уголовное производство о незаконном обращении с оружием. За это ему может грозить до 7 лет за решеткой. 

      В харьковском метро полиция задержала мужчину с гранатой: смотрите видео

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Метро Оружие Полиция Новости Харькова
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