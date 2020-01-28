В Харькове пассажир с боевой гранатой катался в метро: фото и видео

Вечером понедельника, 27 января, к харьковским полицейским поступило сообщение о том, что в метро человек катается с боеприпасом. Правоохранители, которые выехали на место инцидента, обнаружили у мужчины гранату.

Инцидент произошел в вестибюле станции харьковского метро "Площадь Конституции", сообщает полиция.

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На вызов выехали следственно-оперативная группа и полицейские взрывотехники. Боеприпас был обнаружен у 39-летнего жителя Васищево Харьковской области.



У пассажира харьковского метро изъяли гранату / фото: Нацполиция

Полицейские изъяли у мужчины гранату в качестве вещественного доказательства. Сейчас правоохранители устанавливают, где и для чего злоумышленник ее приобрел.

Относительно мужчины завели уголовное производство о незаконном обращении с оружием. За это ему может грозить до 7 лет за решеткой.

В харьковском метро полиция задержала мужчину с гранатой: смотрите видео