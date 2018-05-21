В Харькове патрульная въехала в авто, которое сама остановила

Сотрудница патрульной полиции Харькова въехала в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов.

Видео инцидента было опубликовано на сервисе YouTube.

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На видео хорошо видно, как патрульная пытается запугать очевидца, который снимал работу правоохранителей. Патрульная угрожает прохожему административной ответственностью за нахождение в общественном месте в якобы нетрезвом состоянии.

Мужчина согласился поехать на экспертизу и попросил патрульную предъявить удостоверение. В ответ сотрудница полиции показала неприличный жест и села в патрульный автомобиль. Начала двигаться вперед, что привело к столкновению с автомобилем, который стоял впереди.

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Кроме того, полицейская игнорировала законные требования свидетеля предъявить служебное удостоверение и оформить ДТП в соответствии с законом. В результате экипаж патрульных покинул место происшествия.