В Харькове переименовали проспект Григоренко на Жукова: Кернес сделал скандальное заявление

26 февраля на тридцать третьей сессии городского совета Харькова депутаты проголосовали за возвращение проспекту Петра Григоренко прежнего названия – советского маршала Жукова.

"За" проголосовали 52 депутата, 8 депутатов не поддержали предложение. Всего на сессии было зарегистрировано 62 депутата. Об этом сообщает местный сайт 057.ua.

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Геннадий Кернес аргументировал решение тем, что "Жуков принимал участие в изгнании нацистских оккупантов из Украины".

Во время обсуждения переименования проспекта депутат горсовета Игорь Черняк отметил, что во время электронного голосования были процедурные нарушения. Он добавил, что представители Харьковского антикоррупционного центра, которые судятся с городскими властями по поводу незаконного переименования, снова обратятся в суд.

К слову, по результатам голосования на сайте мэрии в формате электронной консультации большинство поддержало идею вернуть прежнее название проспекта на маршала Жукова. "За" проголосовали 67%, против – 33%.

Ветераны Харькова и их потомки как члены общины имеют законное право на увековечение имени одного из освободителей города и Украины от нацизма во Второй мировой войне,

– позже написал мэр Харькова в своем телеграм-канале.

Что предшествовало этим событиям:

19 июня 2019 года Харьковский городской совет во главе с Геннадием Кернесом поддержал петицию и проголосовал за возвращение местному проспекту имени советского маршала Жукова.

Он в 2016 году был переименован в проспект Григоренко в рамках декоммунизации. Это решение поддержали 59 городских депутатов, 13 были против.

Общественные активисты выступали против такого решения. Более того, переименование проспекта – это нарушение закона. С 2015 года в Украине действует закон о декоммунизации, запрещающий советскую символику и осуждающий коммунистический режим.

Харьковский окружной административный суд 10 сентября 2019 года признал решение Харьковского горсовета незаконным.

Это пытались оспорить в суде, но тщетно.

Кто такой маршал Жуков?Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.



Однако его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, советский полководец ни ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".

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