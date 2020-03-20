В Харькове перекрыли движение трамваев, в одном выбили стекла: фото

В Харькове горожане с самого утра 20 марта начали блокировать движение городских трамваев. Уже к 11 утра в милицию поступило 55 сообщений о конфликтах в общественном транспорте.

Первый вызов поступил полиции в 7:10 утра – неизвестный на улице Киргизской бросил камень в окно трамвая и скрылся, сообщает полиция Харьковской области.

Интересно Ты десятый, иди на *уй: в Киеве пассажир выбросил контроллера из троллейбуса – видео

Кроме того, полиции сообщали о препятствовании работе трамваев сразу в трех местах в Харькове:

площадь Тракторостроителей;

площадь Московская;

улица Амосова.



Харьковчанам не понравились ограничения в общественном транспорте / фото из соцсетей

В большинстве отделов полиции города также поступали сообщения о том, что горожане не придерживаются ограничительных правил перевозки в общественном транспорте.



В Харькове горожане все утро 20 марта блокировали движение трамваев / фото из соцсетей