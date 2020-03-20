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      В Харькове перекрыли движение трамваев, в одном выбили стекла: фото

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      В Харькове горожане с самого утра 20 марта начали блокировать движение городских трамваев. Уже к 11 утра в милицию поступило 55 сообщений о конфликтах в общественном транспорте.

      Первый вызов поступил полиции в 7:10 утра – неизвестный на улице Киргизской бросил камень в окно трамвая и скрылся, сообщает полиция Харьковской области.

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      Кроме того, полиции сообщали о препятствовании работе трамваев сразу в трех местах в Харькове:

      • площадь Тракторостроителей;
      • площадь Московская;
      • улица Амосова.


      Харьковчанам не понравились ограничения в общественном транспорте / фото из соцсетей

      В большинстве отделов полиции города также поступали сообщения о том, что горожане не придерживаются ограничительных правил перевозки в общественном транспорте.


      В Харькове горожане все утро 20 марта блокировали движение трамваев / фото из соцсетей

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Транспорт Новости Украины Полиция Новости Харькова
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