В Харькове появилось граффити с Александром Усиком: фото
В Харькове возле метро Академика Павлова появилось граффити, на котором изображен Александр Усик на фоне флага Украины.
На руках Усика – боксерские перчатки. Правой рукой он прикрывает корпус, а поднятой левой словно готовится нанести удар. Художник изобразил спортсмена на фоне украинского флага.
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Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.
Источник: 24 Канал
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