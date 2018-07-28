В Харькове появилось граффити с Александром Усиком: фото

В Харькове возле метро Академика Павлова появилось граффити, на котором изображен Александр Усик на фоне флага Украины.

На руках Усика – боксерские перчатки. Правой рукой он прикрывает корпус, а поднятой левой словно готовится нанести удар. Художник изобразил спортсмена на фоне украинского флага.

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Напомним, в ночь на 22 июля в Москве состоялся финал Всемирной боксерской суперсерии между украинцем Александром Усиком и россиянином Маратом Гассиевым. По единогласному решению судей победу одержал Усик.