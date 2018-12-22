В Харькове появится памятник участникам войны в Донбассе
В Харькове в ближайшее время появятся три новых памятника, среди которых – защитникам Украины, погибшим в ходе войны в Донбассе.
Предложения по этим памятникам в пятницу, 21 декабря, поддержала Харьковская городская комиссия по вопросам топонимики и охраны историко-культурной среды, сообщает пресс-служба горсовета.
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Памятник участникам АТО будет установлен в сквере на площади Защитников Украины.
Кроме этого, в городе поставят памятники основателю современной харьковской школы судебной медицины и криминалистики Николаю Бокариусу и предпринимателю и меценату конца 19-го века Максимилиану Гельфериху.
Источник: 24 Канал
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