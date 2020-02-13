В Харькове полиция стреляла в авто: ранили пассажира – детали и фото
В Харькове полицейский несколько раз выстрелил в автомобиль во время преследования, потому что водитель не реагировал на требование правоохранителей остановиться и, вероятно, был пьян. Пули попали в пассажира – он сейчас в тяжелом состоянии.
В ночь на 13 февраля харьковские правоохранители получили сообщение от местных жителей о том, что на одной из улиц 3 мужчин пьют алкоголь и намерены ехать на автомобиле Subaru Forester. Об этом сообщает прессслужба прокуратуры Харькова.
Когда же представители полиции прибыли, то водитель авто начал убегать и не реагировал на требования остановиться. Во время преследования Subaru Forester застрял в поле вблизи села Хролы Харьковского района.
С целью остановки транспортного средства старший лейтенант полиции совершил 3 выстрела в автомобиль Subaru Forester, но машина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в 25-ю больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения,
– сообщают в прокуратуре.
Работника патрульной полиции, который применил огнестрельное оружие, задержали. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос объявления о подозрении и отстранения от должности.
Следы от пуль / Источник: t.me/podslyshenopolice
Пассажир требовал срочного оперативного вмешательства, сообщает "Суспильне.Харкив".
"Где-то в 3-4 часа поступил к нам (пациент – 24 канал) с огнестрельным ранением, два ранения: грудную клетку и брюшную полость... Больной был в тяжелом состоянии. Сразу подняли в операционную, начали заниматься реанимацией, готовить к операции. В настоящее время состояние остается тяжелым, но стабильным", – сказал главный врач медучреждения Вячеслав Вакуленко.
Он также рассказал, что пациент (предварительно, его возраст – 32-33 года) имел спутанность сознания.
Ему было тяжело отвечать, ранение грудной клетки. Нужно было срочно оперировать,
– сказал главный врач.
Операция длилась около трех часов.
Следы на одежде пострадавшего / Скриншот с видео
Взамен пассажиры автомобиля-беглеца сообщали, что водитель был трезв. А само авто просто "тестировали в полях".
"Патрульные подумали, что за рулем пьяные, и открыли огонь. Нас было четверо в машине, водитель был трезв, ранили сидевшего позади, он сейчас реанимации, мы на территории 25-й больницы", – комментирует автор опубликованного на одном с телеграм-каналов видео.