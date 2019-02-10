В Харькове попытались купить голос избирателя: известна сумма

В Харькове 65-летнему мужчине предложили продать голос на будущих президентских выборах. По факту попытки подкупа избирателя полиция открыла уголовное производство.

Пенсионер рассказал, что на его мобильный позвонила неизвестная женщина и поинтересовалась, будет ли мужчина голосовать на выборах и определился ли с кандидатом на пост президента, сообщили в полиции.

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После этого женщина предложила пенсионеру 500 гривен, чтобы тот проголосовал за определенного кандидата. Для этого мужчина должен был сообщить свои персональные данные. Однако пенсионер отказался от предложения и выключил телефон.

Что грозит за подкуп избирателя?

Ограничение свободы до 3 лет или заключение на тот же срок. При этом человека лишают права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

Какие главные даты выборов президента Украины?

На сегодня 44 человека являются официально зарегистрированными кандидатами в президенты, но окончательный список станет известен 8 марта. Голосование за будущего президента состоится 31 марта – это будет первый тур выборов. Официальные его результаты сообщат до 10 апреля. Если придется проводить второй тур выборов, то он состоится 21 апреля.