В Харькове продолжается акция в поддержку пленников Кремля: видео

В Харькове продолжается акция в поддержку Олега Сенцова и других украинцев, находящихся в плену Кремля. Акция собрала более 250 человек. Многие люди, которые просто проходили мимо, останавливались, чтобы взять наклейку с фамилией кинорежиссера и выразить свою поддержку.

Об этом в прямом эфире рассказала журналистка 24 канала.

Главным лозунгом организаторов было то, что нужно помнить всех пленников и обратить внимание мирового сообщества на эту проблему.

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На акции был и молодой человек из Донецкой области, его мать сейчас так же пленница Кремля. Она сейчас в Донецке, ее похитили на блок-посту так называемой "ДНР" четыре месяца назад. Она была в подвалах Донецка, а сейчас находится в СИЗО.

Ей не выдвигают обвинения, хотя в течение 30 дней они должны это сделать или отпустить. К ней никто не приходит, не пускают адвоката. Нет возможности с ней общаться. У нас есть информация, что там регулярно проводятся рейды у гражданских. Для чего? Наиболее вероятная версия – они так набирают себе людей в плен,

– сказал сын пленницы Савва.

Сейчас акция переросла в формат открытого микрофона: люди могут подходить и высказывать свою поддержку политзаключенным.

Напомним, в начале июля впервые за 4 года пребывания в русском плену Олегу Сенцов позволили встретиться с сестрой. После встречи она рассказала, что режиссер имеет доступ лишь к новостям российских пропагандистских каналов, а за время заключения и голодовки он изрядно постарел и похудел.



13 июля мать Олега Сенцова Людмила попросила президента России Владимира Путина помиловать сына.