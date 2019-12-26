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      В Харькове проходит судебное заседание по теракту 2015 года

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      В Харькове проходит заседание суда по делу трех обвиняемых в подрыве мины возле Дворца Спорта. На заседание пришли родные погибших и пострадавшие, а также местные активисты.

      Об этом сообщила журналистка 24 канала. Она отметила, что люди возмущены слухами о том, что фамилии этих трех попали в перечень лиц, которых готовят к масштабному обмену.

      Читайте также: Харьковчане вышли на протест против выдачи России организаторов теракта в городе

      Адвокат пострадавших настаивает: обмен будет незаконным, так как подозреваемые обвиняются по статье о терроризме.

      Обвиняемые не комментируют, есть ли они в списках и известно ли им что-то. Сегодня впервые двое из трех начали давать показания. Заявили, что считают себя невиновными. И даже пытались подать ходатайство с доказательствами, которые, по их мнению, опровергают, что телефонный звонок, который подорвал мину, был сделан ними.

      Прокуратура опровергает это и утверждает, что доказательства неоспоримы.

      Что известно о теракте в Харькове?Террористический акт, был осуществлен во время мирного шествия в Харькове 22 февраля 2015 года. Активисты прошли только 100 метров, как сработало взрывное устройство.

      В результате теракта погибли четыре человека, среди которых были полковник милиции Вадим Рыбальченко, 15-летний активист Даниил Дидик, 18-летний студент Николай Мельничук и активист Евромайдана Игорь Толмачев.

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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новости Украины Новости Харькова Теракт в Харькове
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