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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

В Харькове произошел взрыв в авто гендиректора фармацевтической компании

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В Харькове произошел взрыв в авто гендиректора фармацевтической компании
В Харькове произошел взрыв в авто гендиректора фармацевтической компании / фото пресс-службы полиции

В Харькове произошел взрыв в автомобиле Audi. Взрывом повреждена задняя часть авто. По предварительной информации взрыв прогремел в автомобиле гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье".

Как сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах взрыв произошел в автомобиле гендиректора ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александра Доровского.

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"На ходу что-то взорвалось в задней части автомобиля. Вроде все живы", – сообщил источник.

По информации другого источника, люди, которые были в машине, получили легкие телесные повреждения.

В полиции факт взрыва подтвердили.

5 июля 2018 года в 18-20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль. Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 15 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины,
– говорится в сообщении полиции.

Теги: Криминальные новости Полиция Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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