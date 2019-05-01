19:32
1 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Главный эколог страны Медведев. Путину нашли преемника
      Вєсті Кремля
      22:20, 27 апреля
      Вести.UA. Жир: Захарова читает посты Супрун. Коррупционеры сдадутся Зеленскому
      Вєсті.UA
      18:30, 27 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАСХА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС

      В Харькове произошёл бой цветами между сторонниками 1 мая и участниками акции за декоммунизацию

      15 Читати новину українською
      В Харькове провели акцию по "захоронению" коммунизма
      В Харькове провели акцию по "захоронению" коммунизма / Screenshot

      В Харькове 1 мая состоялось две акции. Одна группа людей организовали шествие-празднование 1 мая. Другая группа устроила акцию "похорон" коммунизма, участники принесли траурные венки к памятнику Первой майовке.

      Мероприятие празднования 1 мая собрало около полусотни людей пенсионного возраста: сторонников социалистов и ряда профсоюзов.

      Читайте также: В Крыму коммунисты устроили оккупантам "бунт" на 1 мая: фото

      Часть из них участвовали в акциях Антимайдана в Харькове несколько лет назад. Они с лозунгом "Мир. Труд. Май" двинулись от площади Конституции до места, где в 1891 году состоялось первое коммунистическое собрание.

      Однако возглавили шествие патриотически настроенные харьковчане, которые скандировали "Слава Украине". Они несли плакат "захоронения коммунизма". Во время движения колонны участники акций ограничились только словесными перепалками. А уже под памятником Майовке в ход пошла зеленка. Неизвестные облили из бутылки нескольких сторонников 1 мая.

      Серьезных нарушений порядка не было. Однако были курьезные моменты: под пение советско-пионерских песен началась война цветов. Лагеря начали бросаться друг в друга тюльпанами.

      Сегодня в очередной раз 1 мая пророссийские силы в Харькове выходят на митинг. Мы пришли его мониторить на наличие запрещенной коммунистической символики. И провести перформанс "похорон" коммунизма в начале марша,
      – рассказал активист Вадим Позняков.

      У Харкові
      В Харькове 1 мая состоялось сразу две акции

      У Харкові
      В противовес сторонникам 1 мая другие участники акции протестовали против коммунизма

      У Харкові
      Они отнесли плакат "Захоронение коммунизма" к памятнику Первой майовке

      У Харкові
      Акции сначала прошли спокойно, однако потом нескольких сторонников 1 мая облили зеленкой

      У Харкові
      Под пение советско-пионерских песен началась война цветов

      У Харкові
      Серьезных нарушений не было

      Видео: в Харькове принесли траурные венки к памятнику Первой майовке

      Видео: комментарий участника акции против 1 мая

      Что такое закон о декоммунизации и причём здесь он? 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.

      Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".

      blog_ava
      5 типичных ошибок в интерьере, которые делают квартиру неуютной
      сегодня
      2647
      Теги: Новости Украины Майские праздники Декоммунизация Новости Харькова
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що відомо про Окружний адміністративний суд Києва: скандальні судді та рішення
      сегодня , 18:00 Що відомо про Окружний адміністративний суд Києва: скандальні судді та рішення
      Роман Маселко 81
      Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      сегодня , 17:00 Не будьте носіями міфів про 1 травня і "мір, труд, май", бо жахіття може повторитись
      Блог Соцмережі 648
      Пять лет трагедии 2 мая: кого наказали и чего ожидать в Одессе?
      сегодня , 16:02 Пять лет трагедии 2 мая: кого наказали и чего ожидать в Одессе?
      Інна Жолобович 401
      "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      сегодня , 15:01 "Газпром" погружается в долги: как этим может воспользоваться Украина?
      Злой Одессит 3576
      Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      сегодня , 14:00 Які прощальні подарунки робить Порошенко олігарху Ахметову
      Сергій Лещенко 1074
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Переговоров с боевиками больше не будет, — СНБО
       17 ноября 2014 , 15:55
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Коноплянка в Кубке Германии: главное оружие Шальке в руках украинца – хорошая статистика и приличные оценки
       1 ноября 2018 , 12:41
      Игроки Динамо забили 3 крутых гола подряд со штрафных – такого не было за весь сезон, новое оружие Хацкевича
       3 февраля , 19:29
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук