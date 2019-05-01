В Харькове произошёл бой цветами между сторонниками 1 мая и участниками акции за декоммунизацию

В Харькове 1 мая состоялось две акции. Одна группа людей организовали шествие-празднование 1 мая. Другая группа устроила акцию "похорон" коммунизма, участники принесли траурные венки к памятнику Первой майовке.

Мероприятие празднования 1 мая собрало около полусотни людей пенсионного возраста: сторонников социалистов и ряда профсоюзов.

Читайте также: В Крыму коммунисты устроили оккупантам "бунт" на 1 мая: фото

Часть из них участвовали в акциях Антимайдана в Харькове несколько лет назад. Они с лозунгом "Мир. Труд. Май" двинулись от площади Конституции до места, где в 1891 году состоялось первое коммунистическое собрание.

Однако возглавили шествие патриотически настроенные харьковчане, которые скандировали "Слава Украине". Они несли плакат "захоронения коммунизма". Во время движения колонны участники акций ограничились только словесными перепалками. А уже под памятником Майовке в ход пошла зеленка. Неизвестные облили из бутылки нескольких сторонников 1 мая.

Серьезных нарушений порядка не было. Однако были курьезные моменты: под пение советско-пионерских песен началась война цветов. Лагеря начали бросаться друг в друга тюльпанами.

Сегодня в очередной раз 1 мая пророссийские силы в Харькове выходят на митинг. Мы пришли его мониторить на наличие запрещенной коммунистической символики. И провести перформанс "похорон" коммунизма в начале марша,

– рассказал активист Вадим Позняков.



В Харькове 1 мая состоялось сразу две акции



В противовес сторонникам 1 мая другие участники акции протестовали против коммунизма



Они отнесли плакат "Захоронение коммунизма" к памятнику Первой майовке



Акции сначала прошли спокойно, однако потом нескольких сторонников 1 мая облили зеленкой



Под пение советско-пионерских песен началась война цветов



Серьезных нарушений не было

Видео: в Харькове принесли траурные венки к памятнику Первой майовке

Видео: комментарий участника акции против 1 мая

Что такое закон о декоммунизации и причём здесь он? 9 апреля 2015 года Верховная Рада Украины поддержала внесенный Кабинетом министров законопроект об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.



Одной из главных позиций закона является признание коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов в Украине преступным и проводившим политику государственного террора. Согласно закону, пропаганда коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики "признается надругательством над памятью миллионов жертв коммунистического тоталитарного режима, национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима и запрещается".