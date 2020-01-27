В Харькове произошла драка во время пророссийского митинга: видео
В Харькове пророссийский митинг, организованный местной ячейкой партии ОПЗЖ, завершился дракой с применением слезоточивого газа.
У стен Харьковской ОГА собрались около семи человек, среди которых находился и скандальный пророссийский экс-депутат Андрей Лесик. Об этом сообщает местный сайт 057.ua.
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Лесик анонсировал митинг "в поддержку развития, защиты русского языка" на своей фейсбук-странице.
Смотрите видео драки в Харькове:
На "митинг" пришли и большинство проукраинских организаций, которые попытались прогнать Лесика.
Активисты "Нацкорпуса" прорвались к экс-депутату и стали выталкивать его в сторону от Харьковской ОГА. Завязалась драка, Лесик получил несколько ударов по лицу.
Стычки на митинге в Харькове / Фото kh.depo.ua