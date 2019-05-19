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      В Харькове прошли соревнования "Игры героев" для раненых украинских защитников

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      В Харькове на площади Свободы состоялись уже третьи "Игры героев". Это национальные соревнования, участие в которых принимают бойцы, раненные на войне с Россией. Современные герои демонстрировали и себе, и друг-другу и простым украинцам, что несгибаемый дух способен подчинить и искалеченное тело.

      "Капитон ЛИ" – харьковчанин, за судьбу которого в марте 2016 года переживала вся Украина. Тогда 24-летний доброволец подорвался на мине в Широкино и потерял ногу.

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      Сейчас мужчина погрузился в спорт и в очередной раз стал участником "Игр героев".

      ігри героїв харків
      Участник соревнований

      Ну, нет у меня чего-то, ну, нет, так нет. Что теперь сделать? Я же не приклею. Нога не отрастет. Надо двигаться дальше в спорте, еще в чем-то,
      – сказал участник "Игр героев" "Капитон ЛИ".

      Соревнования по кросфиту для военных с серьезными травмами в Украине проходят в четвертый раз и уже в третий раз базируются в Харькове.

      Каждый год "Игры героев" повышают планку сложности. Даже опытные судьи удивляются – ветераны требуют новых элементов, и готовы ко всему.

      Это, как подготовка спецназа, они должны быть готовы ко всему. Они никогда не знают, что их ждет на соревнованиях, и поэтому ребята идут будто в неизвестность,
      – заявил судья соревнований Аркадий Рубин.

      Дмитрий Котов принял боевую травму и смог реабилитироваться именно благодаря спорту.

      "Наткнулась наша группа на мину. Это было в серой зоне. Она взорвалась, и я остался без двух ног", – рассказал участник "Игр героев" Дмитрий Котов.

      Сильнейшие среди Героев определены, несмотря на жару, 3 часа соревнований, десяток сделанных упражнений.

      харків війна на донбасі ігри героїв
      Победители "Игр героев"

      Виктор Бернов получил медаль, как сильнейший среди любителей. И говорит ехал не за наградами, а с благой целью. В этом году на "Играх героев" собирали деньги на операцию Клима Клименко, мальчику раненому в Краматорске.

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