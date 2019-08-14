В Харькове простились с балериной Светланой Исаковой

Она отдавала всю себя балету и мечтала станцевать Джульетту. В Харькове проводили в последний путь ведущую балерину Светлану Исакову. Жизнь известной артистки оборвала страшная авария – пассажирский автобус, в котором они с мужем ехали, попал на трассе в ДТП. Любимый Светланы до сих пор в больнице, к сожалению, он не смог попрощаться со своей женой.

Балерина не могла не танцевать, она говорила: "Страсть к танцу всегда живет в моей душе!".

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Сейчас ее прощальное фото рядом с афишей на новый сезон "Восток Опера", но ее в нем не будет. 31-летняя Светлана Исакова погибла в аварии 10 августа. Возвращалась домой из отпуска, когда в час ночи столкнулись два пассажирских автобуса. Спасти жизнь балерины, к сожалению, медикам не удалось.



Место ДТП

Для балета это большая потеря. Светлана была ведущей балериной. И имела мечту: сыграли роль Джульетты.

Уходя в отпуск, мы с ней общались. Она очень хотела исполнить роль Джульетты. Просто до слез – вот такое сильное желание было. Жаль. Мне очень жаль, что такие люди уходят,

– сказал директор Харьковского театра оперы и балета Олег Орищенко.



Светлана Исакова

Очень трудолюбивая – сразу после отпуска Светлана должна была вернуться в балетный зал, где ежедневно проводила много времени. Здесь до сих пор висит платье с последнего ее выступления на закрытии сезона. Проститься с балериной пришли несколько сотен человек.

Здесь и коллеги, и зрители, которые не пропускали представления с участием Светланы. Между тем муж Светланы до сих пор в больнице с тяжелыми травмами, он не смог проститься с женой.