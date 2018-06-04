В Харькове разбили мемориальную доску известному советскому военачальнику

Инцидент произошел 3 июня около 3 часов ночи на улице Семинарской, что в Харькове. Правоохранители устанавливают личности неизвестных, которые повредили мемориальную доску советскому военачальнику Георгию Жукову на фасаде местной школы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"Информация о событии зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Проверка продолжается", – добавили в полиции.

Отметим, что Георгий Жуков находится в списке лиц, подпавших под закон о декоммунизации.

Кто такой Георгий Жуков?Это советский военачальник, маршал; 3 1955 по 1957 год был министром обороны СССР, отличился многочисленными приказами о расстрелах красноармейцев и мародерством на оккупированных территориях Германии. Участник подавления Венгерской революции 1956.