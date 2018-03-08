В Харькове разыскивают 17-летнюю девушку: фото

Полиция Харькова разыскивает Марту Попович. 17-летняя девушка 7 марта ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

На вид девушке 16-17 лет, рост 163 см, худощавого телосложения, волосы длинные, рыжие, глаза карие. Была одета в куртку белого цвета, разноцветные кроссовки. При себе имела сумку бордового цвета. Читайте также: Упал и ударился головой о бордюр: школьника ударило током при посадке в троллейбус Для тех, кто обладаете любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить о ней в Киевский отдел полиции Харькова по телефонам: (057) 705-99-14, (093) 62-05-016, 102 или другим доступным способом.